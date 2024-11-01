Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki işbirliğini güçlendirecek anlaşmalar imzalandı

Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC temasları çerçevesinde Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’la ortak görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından KKTC Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının Kurulmasına İlişkin Protokol, Çevre ve Şehircilik alanlarında Bakanlar Bildirisi ile TC Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile KKTC Tapu Kadastro Müdürlüğü arasında 2024-2025 eylem planına imza konuldu.

İmza töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu protokollerin geleceğe yönelik işbirliğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti, protokollerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise KKTC’ye verdikleri öneme işaret etti.

Kurum, Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC’nin itibarı ve Kıbrıs Türk halkının refahı için tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı izolasyonların kırılması için mücadele eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda uluslararası toplumu bir kez daha KKTC’yi tanımaya davet ettiğini anımsatan Kurum, “uluslararası arenada verdiğimiz bu haklı mücadelemizden aldığımız güçle ortak geleceğimiz için çok kıymetli çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz” dedi.

Protokollerle çevre ve şehircilik alanlarında çok önemli adımlar atıldığını kaydeden Kurum hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurum “bakanlık olarak KKTC’de atık yönetimi, tapu ve kadastro, coğrafi bilgi sistemleri, meteoroloji ve yerel yönetim alanlarında çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca yine TOKİ başkanlığımızca KKTC’de kamu altyapısını güçlendirmek için çok önemli projeler yapıyoruz” diye konuştu.

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm alanlarında birçok işe imza atan TOKİ başkanlığındaki birikimlerini Kıbrıs halkı ile paylaşmak istediklerini belirten Murat Kurum, buna imkan sağlayacak önemli bir protokole de bu törende imza atacaklarını söyledi.

Kurum, Tapu ve kadastro süreçlerinde dijitalleşerek vatandaşların alım hızını artıracak bir sistemi hayata geçireceklerini de belirtti.

Kurum “kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, doğal kaynakların etkin yönetimi için de Coğrafi bilgi sistemini Kıbrıs’a kuracak bir işbirliği protokolünü hayata geçiriyor olacağız. Geliştireceğimiz Ulusal Coğrafi Verisi altyapısı sayesinde kamu kurumları daha doğru ve hızlı kararlar alabilecek” diye konuştu.

Tüm dünyanın ilk değişikliğinden ciddi anlamda etkilendiğini belirten Bakan Kurum, çevre ve iklim değişikliği konusunda KKTC’yi destekleyeceklerini kaydetti.

Kurum “Tüm Kıbrıs’ta evsel atıkların depolama sorunu var. Buna ilişkin bir çalışma yürütüyoruz. Belediyeler birliğimiz ile ilgili bakanlığımızla, büyükelçiliğimiz ile ortak bir çalışma ortaya koyup düzenli depolama sahaları ile birlikte çöp depolama sahasına çöplerin taşınacağı ve buradan elde edilecek gelirin de yine Kıbrıs halkına sunulacağı bir sistemi hayata geçirmek için çalışmalarımızı son aşamaya getirdik” dedi.

Sıfır atık projesini KKTC’de uygulamak için de protokole imza koyacaklarını belirten Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı “tüm bu projelerle aslında kendi ayakları üzerinde duran, üreten, kalkınan KKTC için geçmişten bu yana her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimiz ile ekmeğimizi de aşımızı da paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmalarında ardından protokollere imza atıldı.