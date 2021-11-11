TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

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11/11/2021

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TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, 8 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden Uzman Tuğba Sin de yer aldı.

Prof. Dr. Hocanın, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Cihan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve DAÜ’nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette DAÜ ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi arasında yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrasında; Prof. Dr. Hocanın tarafından, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Cihan’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.

11/11/2021 15:56
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TAGS: Doğu Akdeniz Üniversitesi, DAÜ
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