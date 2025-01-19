Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği: “Lübnan’dan tahliye edilen 24 KKTC vatandaşı Mersin’e ulaşmıştır”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, bugün Lübnan’dan tahliye edilen 24 KKTC vatandaşının Mersin’e ulaştığını bildirdi. Tahliye sırasında 1 KKTC vatandaşı hayatını kaybetti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Lübnan’dan bugün 966 kişiyi tahliye eden 2 geminin Mersin’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızdan ayrı görmediğimiz 24 KKTC vatandaşı da aynı gemilerle ülkemize intikal etmiştir. Tahliye sırasında hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz KKTC vatandaşına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ülkemiz KKTC vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için ihtiyaç duyulan desteği sağlamaya devam edecektir” denildi.