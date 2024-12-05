Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nde “Dünya Türk Kahvesi Günü” etkinliği

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'nde “5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü” etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in eşi Sevim Çağla Serim himayesinde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel ile siyaset ve iş dünyasından kadınlar, sivil toplum örgütleri yetkilileri ile konuklar katıldı. Etkinlikte, Türk kahvesinin tarihi ile incelikleri anlatıldı, ülkedeki Türk kahveleri tanıtıldı.

Sevim Çağla Serim, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke kültürü ve sosyal yaşam açısından anlam ve önemine vurgu yaparak Türk kahvesinin tarihini anlattı.

Bugünün hem Türk kahvesi günü hem de Türk kadınının seçme seçilme hakkı kazandığı gün olduğuna vurgu yapan Serim, Türk kadınının seçme seçilme hakkını kazanması ve dünya kadın hakları günü ile Türk kahvesi gününü kutladı.

Kadınların olmadığı bir demokrasinin olamayacağını ifade eden Serim, geleneksel kültürel miras olan Türk kahvesinin kültürdeki yerini vurguladı.

Serim, Türk kahvesi tarihiyle incelikleri hakkında bilgi verileceği etkinlikte Ebru sanatı ve Türk kahvesi tanıtımları yapılacağını ifade ederek, Türk kahvesinin kültürdeki yerinin önemini kaydetti.

Sevim Çağla Serim, kahvenin, Türk halkı için dostluk, birlik, beraberlik, misafirperverlik ve hatır anlamı taşıyan önemli bir içecek olduğunu belirterek, Türk kahvesi gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında, Türk kahvesinin ülke ve vatandaşlar açısından önemine işaret ederek, Osmanlı sayesinde kültür haline gelen Türk kahvesinin misafirperverliğin ve dostluğun simgesi olup, tedavi için de kullanıldığını söyledi.

Kahvehanelerin toplum, dostluk, sosyal yaşam ve kültür açısından önemine dikkat çeken Tatar, kahvehanelerin, turistik amaçla kadın ve erkeğin paylaştığı, daha modern bir hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Türk kahvesi gününün yanı sıra Türk kadınının seçme seçilme hakkının verildiği günü de kutlayarak, Meclis'te daha çok kadının yer alması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türk kahvesinin tarihi ve kültürdeki yeriyle ilgili sunumlar yapıldı.