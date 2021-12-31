Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelere hellim ihracatına ek destek

Bakanlar Kurulu, döviz kurunda yaşanan sert düşüş nedeniyle ülke hayvancılık sektöründe yaşanan olumsuz etkinin giderilmesi amacıyla 15 Aralık 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında (her iki tarih de dahil) Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak hellim ihracatına 1.5 (TL/Kg) ve üçüncü ülkelere yapılacak hellim ihracatına 3 (TL/Kg) ek destek ödemesi yapılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bahse konu destek ödemesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

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31/12/2021 15:23