Türkiye Cumhuriyeti'nden güvenlik sektörü projelerine 77,7 milyon TL ödenek ayrıldı, 26,4 milyon TL harcama yapıldı...

Türkiye-KKTC arasındaki 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla savunma ve güvenlik sektörü projelerine 77,7 milyon TL ödenek ayrıldığı ve 26,4 milyon TL harcama yapıldığı açıklandı.

Polis Teşkilatını Güçlendirme Projesi kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü’ne 38 milyon TL ödenek tahsis edilerek, bu tutarın 19,4 milyon TL’sinin fiilen harcandığı belirtildi.

- Polis Genel Müdürlüğü’ne yeni taşıt alımı için 7,8 milyon TL harcandı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nden (KEİ) yapılan açıklamaya göre,

Polis Genel Müdürlüğü’ne yeni taşıt alımı için 7,8 milyon TL harcandı ve 7 panel van araç, 2 çift kabin arazi aracı ve 1 jip tipi binek araç alımı gerçekleştirildi.

Öte yandan mevcut resmi hizmet araçlarının tamir, bakım giderleri için 3,1 milyon TL fiili harcama gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü teşkilatı ve İtfaiye Genel Müdürlüğü teşkilatının personelinin resmi üniformaları için ise 2,8 milyon TL ödeme yapıldığı ifade edildi.

- Gönyeli Polis Karakolu’nun çevre düzenlemesi ve mefruşat, demirbaş alımı için 2,1 milyon TL

Gönyeli Polis Karakolu’nun çevre düzenlemesi ve mefruşat, demirbaş alımı için 2,1 milyon TL harcandığına dikkat çekilen açıklamada, 155,199 ve 156 Acil hatlarının Birleştirilmesi Projesi için ise 1,3 milyon TL katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan diğer harcamalar ise şöyle sıralandı:

“Polis Müdürlük Binaları, Lojman, Karakol ve Şubelerinin Tamir, Bakım ve Onarımı için ise 1,5 milyon TL fiili ödeme gerçekleştirilmiştir. PGM Bünyesindeki teknik teçhizatların bakım onarımı için 1 milyon TL ödenek tahsis edilmiş bu tutarın 782 bin TL’si fiilen harcanmıştır.”

Açıklamada, ihale süreçleri devam eden ve/veya ihale süreci tamamlanmış mal temin süreci devam eden projeler ise şöyle belirtildi:

"Elektronik Belge Yönetim Sistemi Donanım Projesi 6,3 milyon TL, Server Alım Projesi 7 milyon TL, Bilgisayar ve teknik donanım projesi 1,8 milyon TL, Trafik Şube El tableti alım projesi 1,5 milyon TL, Tepe lambaları Donanım ve Yedekleme Projesine 500 bin TL ödenek tahsis edilmiştir.”

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü Binası Merkezi Isıtma ve Soğutma Sistem Temini Projesi kapsamında, 6 milyon TL ödenek tahsis edildiği ve bu tutarın 5,3 milyon TL’sinin fiilen harcandığı belirtildi.

Proje çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğüne 73 tane 12000 BTU, 16 tane 18000BTU ve 21 tane 24000BTU salon tipi klima temin edildiği ifade edilen açıklamada, İtfaiye Genel Müdürlüğüne ise, mevcut itfaiye araçlarının tamiri için 1,7 milyon TL fiili harcama gerçekleştirildiği, yeni itfaiye aracı temini için 6 milyon TL ödenek tahsis edildiği, ayrıca depreme yönelik malzeme alımı için 4 milyon TL ödenek tahsis edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bunların haricinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız ile yapılan çalışma ile savunma harcamaları kaleminden alınarak PGM emrine verilecek ilave 15 binek aracın ihalesi tamamlanmış, 22 Aralık 2023 tarihinde sözleşmeleri imzalanmıştır. 120 takvim günün içinde söz konusu araçlarında temin edilmesi beklenmektedir.”