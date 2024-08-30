Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Karayolu Yapımına Büyük Destek

İki ülke arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti kaynakları kullanılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) karayolu altyapısının güçlendirilmesi ve modernizasyonu amacıyla hazırlanan KKTC Karayolu Master Planı, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kontrolü ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEİ Ofisi'nin koordinasyonunda uygulanmaya devam ediyor.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne ana yolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Büyükelçimiz Sayın Yasin Ekrem Serim, Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, T.C. Karayolları Dairesi Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve KKTC bürokratlarının katılımıyla 28 Ağustos tarihinde yapıldı.

Yapımına başlanan yonca kavşağı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesinin 2021 yılında tamamlanarak trafiğe açılan 11 km uzunluğundaki ilk etabı ile yapımına yakın zamanda başlanacak olan 4,6 km uzunluğundaki ikinci etabı birbirine bağlayacak ve trafikte büyük rahatlama sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1988 yılından bu yana KKTC Karayolu Master Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 633 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı anayol yapımı gerçekleştirildi. Bu yolların 198 kilometresi bölünmüş yol, 435 kilometresi ise tek yoldan oluşmakta.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı finansmanla 1988-2024 yılları arasında yapılan yol yapım ve proje çalışmaları, güncel fiyatlarla yaklaşık 14 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca, Türkiye'nin destekleri sadece yol yapımıyla sınırlı kalmayarak, KKTC Karayolları Dairesi'ne çeşitli iş makineleri, laboratuvar cihazları ve diğer malzemelerin hibe edilmesi gibi önemli katkılar da sağlandı.

2024 yılı itibarıyla Ankara kaynaklı 4,5 milyar TL toplam proje bedeline sahip olan 43 kilometresi bölünmüş yol ve 13 kilometresi birinci sınıf yol olmak üzere toplam 56 kilometre uzunluğunda beş yol yapım projesi yürütülmekte. Ayrıca, 322 kilometrelik 3. sınıf yol ağında yapım, onarım ve üstyapı takviyesi çalışmaları devam etmekte.

Ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi Ulaşım Yolları Yapımı ve yerleşke dışında kalan yağmur suyu drenaj hatları da inşa edilmekte.

KKTC'de köy yollarının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında ise 322 kilometrelik yol ağı üzerinde genişletme ve modernizasyon çalışmaları yürütülmekte, bu sayede kırsal alanlardaki ulaşım kalitesi ve güvenliği artırılmakta.

Ayrıca, KKTC genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yatay ve düşey işaretlemeler, trafik yönetim sistemleri ve radarlı hız ikaz sistemleri gibi yenilikçi uygulamalar hayata geçirilerek, sürüş güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmekte.

KKTC'de son yıllarda tamamlanan projeler arasında ise Balalan-Yenierenköy Yolu, İskele-Çayırova Yolu ve Güzelyurt-Lefke Yolu gibi kritik yollar yer almakta. Bu yollar, bölgenin ulaşım ağını önemli ölçüde iyileştirerek, seyahat sürelerini kısalttı ve bölge halkının yaşam kalitesini artırdı.