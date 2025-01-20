Türkiye Cumhuriyeti’nden yeni Devlet Laboratuvarı için 30 milyon TL kaynak

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2016 yılında yanan KKTC Devlet Laboratuvarı’nın yerine yapılacak olan yeni bina için Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 milyon TL kaynak desteği vereceğini söyledi.

Büyükelçi Serim, “Devlet Laboratuvarı tamamlandığında, ilgili kurumumuz tarafından akredite edilerek, özellikle KKTC’nin ihracatı için zaman, maliyet ve rekabet avantajı bağlamında önemli bir dönüm noktası olacaktır” ifadelerini kullandı.

Serim, “Bu sayede KKTC ihracat ürünleri Türkiye’de tekrardan aynı işleme tabi tutulmaksızın hem ülkemize hem de dünyanın her yerine kolaylıkla ulaşmış olacaktır” dedi.