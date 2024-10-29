Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü Güzelyurt’ta da düzenlenen törenle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta kondu, şehitler için saygı duruşu ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Kağan Çetinoğlu, Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fadime Kural günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. “Kurtuluş Savaşının devlet kurmak ve bağımsızlık için Türkün gücünün gösterildiği en şanlı mücadele” olduğu vurgulanan konuşmalarda, “eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk ile kazanılan büyük bir zaferin sonucunda kurulan Cumhuriyetin gelecek kuşaklara bırakılacak emanet” olduğu kaydedildi.

Törende, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Yiğit Duman da “Cumhuriyet” adlı şiiri okunmasının ardından bando eşliğinde Güzelyurt Kaymakamlık Binası önünden hareket eden kortej yürüyüşü Güzelyurt Kapalı Çarşı’ya geldi. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı tören Güvenlik Kuvvetleri Bandosunun mini konseri ile sona erdi.