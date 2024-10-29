Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Değirmenlik’te tören düzenlendi

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29/10/2024

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Değirmenlik’te tören düzenlendi

: Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Değirmenlik’te tören düzenlendi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Atatürk Büstü önündeki tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Tank Teğmen Mustafa Güven Yazıcı yaptı. Değirmenlik Lisesi öğrencisi Defnesu Yücetürk ise, “Bu Vatan Kimin” adlı şiiri okudu.

Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tank Albay Özgür Emanet tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile sona erdi.

29/10/2024 13:25
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TAGS: haber, kıbrıs
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