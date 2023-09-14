Türkiye Cumhuriyeti’nin merhum Dışişleri Bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu için ‘vefa mevlidi’ okutulacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin merhum Dışişleri Bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu için ölümünün 62’inci yılı nedeniyle ‘vefa mevlidi’ okutulacak.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada mevlidin 16 Eylül Cumartesi günü saat 19.15’te Haspolat’taki Hala Sultan Camii’nde okutulacağı belirtildi.

Türkiye’de 12 Eylül 1960 darbesinin ardından cunta döneminde yargılanan başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam cezasına çarptırılmışlardı.

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de idam edilmişti.

Fatin Rüştü Zorlu, Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu irade ve büyük çabayla da biliniyor.

Kıbrıs adasının tekrar kazanılması için büyük bir gayret gösteren ve Kıbrıs konusunda politika belirlemek için bir komisyon kuran Zorlu, Kıbrıs'ın Türkiye ile olan bağlarını ortaya koyan belgeleri bir araya getirerek "Beyaz Kitap"ı hazırlamıştı.

Kıbrıs halkına büyük destek veren Zorlu, 1958 yılında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını hedefleyen EOKA'nın faaliyetlerine karşı Türk Mukavemet Teşkilatının kurulmasında önemli rol oynamıştı.

Bu mücadele, Londra ve Zürih Anlaşmalarının imzalanması, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki haklarının hukuki olarak garanti altına alınmasıyla sonuçlanmıştı. Zorlu, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının ve yeni kurulacak Kıbrıs devletinin üç garantör devletinden biri olmasını sağlamıştı.