Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, Türkiye, Hollanda ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Yasak kararı alacak ülkelerin sayısının artabileceği bildiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin de seyahat yasağı getiren ülkeler arasında girdiğini yazdı. Bakan Koca, "Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'daki üye ülkelere önlemleri artırmaları uyarısında bulundu.

Fransa, Pazar gece yarısından itibaren 48 saatliğine İngiltere'den yolcu ve yük taşıma araçlarının ülkeye girişini yasakladı. Fransa Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu süre boyunca diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerle işbirliği içinde yeni test sistemi üzerinde uzlaşmaya çalışacakları belirtildi.

Hollanda ve Belçika İngiltere'den uçuşları durdurdu, İtalya da 6 Ocak'a kadar seyahat yasağı getirdi. Belçika tren seferlerini de durdurdu.

İrlanda ve Almanya da Pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları askıya aldı.

Kanada da, 72 saat süreyle İngiltere'den yapılan uçuşları durdurduğunu açıkladı. Başbakan Justin Trudeau, Pazar günü gelen yolcuların sağlık önlemlerine tabi olacağını söyledi. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, kargo uçuşları yasağa dahil edilmedi.

Şimdiye kadar Fransa, Belçika, Almanya, İrlanda, Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İsveç, Estonya, Litvanya, Letonya, Kanada, Kuveyt, Suudi Arabistan, El Salvador ve Hollanda, İngiltere'den seyahatleri yasakladığını duyurdu.

Karar bütün AB ülkeleri tarafından 'uygulanabilir'

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, henüz ülkede mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edilmediğini ama İngiltere'den gelen haberleri 'çok ciddiye aldıklarını' söyledi.

Belçika da bu gece yarısından itibaren İngiltere'den tüm uçuş ve trenlerin askıya alındığını duyurdu. Başbakan VRT televizyonuna yaptığı açıklamada, yasağın en az 24 saat geçerli olduğunu ve daha sonra ek önlemler gerekip gerekmediğini değerlendireceklerini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, "Hükümet olarak İtalyanları koruma görevimiz var, bu nedenle, Britanya hükümeti tarafından uyarıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı İngiltere'den uçuşları askıya alan kararı imzaladı. Önceliğimiz, İtalyanları, vatandaşlarımızı korumak" dedi.

AFP'ye konuşan Alman hükümeti kaynakları da kısıtlamaların AB üyesi 27 ülke tarafından uygulanabileceğini ve İngiltere'ye kara ve denizden ulaşımların durdurulmasına yönelik ortak bir karar konusunda görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Yeni mutasyon İngiltere'nin güneydoğusunda yayıldı

Yeni mutasyon, Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda hızla yayıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, dördüncü aşama önlemleri uygulamaya sokmuş ve Noel tatili döneminde kuralların gevşetilmesi planını iptal etmişti.

Üst düzey sağlık yetkilileri, yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu ya da aşılara farklı tepki verdiği yönünde bir kanıt olmadığını, ancak eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

Ama mutasyonun genetik değişime dair bilimsel ayrıntılar ve Covid-19'un seyrini nasıl etkileyeceğine dair bilgiler henüz net değil.

Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da görüldü

Dünya Sağlık Örgütü aynı mutasyonun, Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü bildirdi.

İngiltere'nin yeni mutasyon duyurusundan saatler sonra, ilk seyahat yasağı kararı Hollanda hükümetinden geldi. Hollanda, 1 Ocak'a kadar tüm yolcu uçuşlarının yasaklandığını açıkladı. Hükümet "yeni virüsün Hollanda'ya yayılması riskini mümkün olduğunca minimize etmek için" yasaklandığını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, İspanya'nın AB'nin bu konuda koordineli bir tepki vermesini istediklerini söyledi.

Güney Afrika'da da farklı bir koronavirüs mutasyonu ortaya çıktı

İngiltere'nin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de farklı bir koronavirüs mutasyonu saptandığı bildiriliyor.

Bölgedeki kaynaklara göre, Güney Afrikalı bilim insanları, yeni koronavirüs mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunu ve aynı İngiltere'deki gibi hızla yayıldığını belirtiyor.

Uzmanlar, bu mutasyonun, İngiltere'de ortaya çıkandan farklı olduğuna işaret ediyor. Salgının, kısa bir süre önce final sınavlarını vererek kutlama yapan gençler arasında hızla yayılması nedeniyle, birçok hastanedeki yatakların büyük ölçüde dolduğu bildiriliyor.

Hafta sonu alkol satışının yasaklandığı Güney Afrika'da, ekonominin olumsuzu etkileneceği kaygısıyla, hükümetin genel bir karantinaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Almanya, yeni mutasyon nedeniyle Güney Afrika'dan yapılacak seyahatleri yasaklayacağını açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2020 09:07