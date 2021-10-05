Türkiye Devlet Sanatçısı Gülsin Onay DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’ı Ziyaret Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğinde Türk Piyanist Verda Erman’ın anısına düzenlenen 2. Gülsin Onay Piyano Festivali kapsamında KKTC’ye gelen Türkiye devlet sanatçısı Gülsin Onay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti.

4 Ekim 2021 Pazartesi günü, saat 14:30’da gerçekleştirilen söz konusu ziyarette DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koro Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay, Yönetim Kurulu Üyesi Esra Uluçaylı ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu hazır bulundu.

DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Onay, Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a, ekibine ve KPKD’ne teşekkürlerini iletti. Ziyarette DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın, Gülsin Onay’ı DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ’nün eğitim ve öğretimin yanında topluma hizmet uygulamaları kapsamında sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiğini vurguladı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Hocanın, Onay’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

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05/10/2021 16:47