Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi yaptı.
YAYIN TARİHİ:
04/01/2025
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesi yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü.
Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı.
YAYIN TARİHİ: