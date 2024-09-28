Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü

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28/09/2024

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

TC Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştüğü bildirildi.

28/09/2024 09:35
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