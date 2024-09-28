Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Görüştü
28/09/2024
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
TC Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştüğü bildirildi.28/09/2024 09:35