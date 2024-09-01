Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Netflix'te yayınlanacak Kıbrıs Rum Kesimi yapımı “Famagusta” adlı dizinin, gerçekleri yansıtmadığını belirtilerek, "Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir" açıklaması yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dijital film platformu Netflix'te yayımlanacak Türk askerini işgalci gibi göstermeye çalışan diziye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformundan yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara propagandasına hizmet etmektedir.

Bu dizi, 1963-74 yılları arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin aziz hatıralarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir.

Gerçekleri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, Milli davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir.

Kıbrıs gazilerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."