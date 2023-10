Türkiye Dışişleri Bakanlığı: İsrail-Filistin gerilimindeki sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "İsrail-Filistin gerilimi, bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bugün (7 Ekim) İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz.

Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Sözkonusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz.”

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

07/10/2023 19:20