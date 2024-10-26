Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Bakanlık, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hukukun uygulanması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, "Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu'da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır." değerlendirmesi yer aldı.