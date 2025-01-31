Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Güvenlik Konseyi'nin Barış Gücü kararına tepki

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31/01/2025

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan BM Güvenlik Konseyi'nin Barış Gücü kararına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına tepki gösterilerek, BM Güvenlik Konseyi'ne, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs'ta görev süresini uzatmasına ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın görüşlerinin desteklendiği ifade edildi.

BM Barış Gücü’nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiği hatırlatıldı.

Bakanlık, faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin tesis edilmesi gerektiğini, KKTC'nin bu konudaki atacağı adımların da destekleneceğini vurguladı.

Söz konusu karar alınırken raf ömrü tükenmiş çözüm modellerine atıfta bulunulmasının derin hayal kırıklığı oluşturduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi’ni Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." denildi.

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