Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a Sert Tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 20 Aralık 2023 tarihinde onaylanan "Deniz Saha Planlaması"na ilişkin sert bir açıklama yaptı. Keçeli, Avrupa Birliği direktifine dayanan bu planın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığı sınırlarını 2004 ve 2020 yıllarında Birleşmiş Milletler nezdinde kayıt altına aldığını hatırlattı. GKRY'nin tek taraflı deniz yetki alanları belirlemesinin kabul edilemez olduğunu ve Türkiye'nin bu konudaki tutumunun kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Keçeli, Rum tarafının Avrupa Birliği'nin deniz saha planlaması direktifini istismar etme çabalarının boşa çıkarılması gerektiğini dile getirerek, Kıbrıs Adası'nın batısında Türkiye'nin meşru hakları, adanın çevresinde ise Kıbrıs Türklerinin meşru hakları bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin beklentisinin değişmediğini belirten Keçeli, deniz yetki alanları ve bu konuyla ilgili meselelerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine olumsuz etki edebileceği uyarısında bulundu. Rum tarafının bölgede gerilim yaratma çabaları yerine, Kıbrıs meselesinin gerçekler üzerine kurulu bir çözüme bağlanabileceğini kabul etmesi ve KKTC ile işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

Bu açıklama, bölgedeki deniz yetki alanları konusunda tansiyonun yükselmesine ve Kıbrıs meselesinin çözüm sürecine etki etmesine dair endişeleri artırdı.