Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Tatar’ın mektubuna destek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliği yapılmasını öngören mektubu BM Genel Sekreteri Guterres’e göndermesini desteklediklerini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamsında, Rum tarafıyla egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliği yapılmasını öngören önerileri kuvvetle desteklediğini bildirdi.

Bu önerilerin hayata geçirilmesinin Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrara katkı sunacağının belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Aynı zamanda adada mevcut iki devlet arasında iş birliği tesis edilmesini sağlayarak, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik ortak bir zeminin oluşmasına vesile olacaktır.”

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01/07/2022 22:27