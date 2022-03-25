Türkiye Dünya Kupası şansını kaybetti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Milli Takım, Porto'daki Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaştı. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetti.

İlk yarıyı Portekiz Otavio ve Jota'nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Milli takım Burak Yılmaz ile 65. dakikada farkı 1'e indirdi. 90+4. dakikada Nunes'in attığı gol maçın sonucunu belirledi.

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde, 29 Mart Salı günü Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ise, Kuzey Makedonya'ya sahasında 1-0 mağlup olan İtalya ile aynı gün Konya'da özel maçta karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Portekiz'e karşı 7. mağlubiyet

A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile oynadığı 9. maçta 7. yenilgisini aldı. Rakibine karşı daha önce yalnızca 2 özel maçta galibiyeti bulunan Türkiye, 9 maçta kalesinde 19 gol görürken, 9 kez gol sevinci yaşadı.

Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi 48 bin 10 taraftarın izlediği açıklandı.

15. dakikada Portekiz öne geçti. Bernardo Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, sağ çaprazdan çektiği şutla ağlara gönderdi. 1-0.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı. 2-0.

65. dakikada Burak Yılmaz farkı bire indirdi. 2-1

Burak Yılmaz penaltı atışından yararlanamadı

Ay-yıldızlı ekip 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarına gelerek izledi ve penaltı kararını verdi.

Penaltı atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. Burak, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşadı.

Portekiz 90+4. dakikada Matheus Nunes ile durumu 3-1'e getirdi.

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25/03/2022 08:40