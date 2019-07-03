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Türkiye enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72 oldu.

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03/07/2019

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Türkiye enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15,72'ye indi.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,05 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18,71'den yüzde 15,74'e sert gerilemesi bekleniyordu.

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TAGS: Türkiye enflasyon rakamları, haber, kıbrıs, enflasyon
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