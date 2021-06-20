Türkiye EURO 2020'ye veda etti! İsviçre 3 golle kazandı

TÜRK A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Milliler grubu puansız kapatırken tek gol İrfan Can Kahveci'den geldi.

TÜRKİYE A Milli Takım, EURO 2020'ye veda etti. İlk iki maçta İtalya ve Galler'e kaybeden Türkiye, son karşılaşmada İsviçre ile kozlarını paylaştı.

Bakü'de oynanan mücadelede rakibine 3-1 mağlup olan A Milli Takım, grubu puansız tamamladı.

İsviçre'nin golleri 6. dakikada Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Shaqiri'den geldi.

Millilerin, maçtaki ve turnuvadaki tek golünü ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 4'e çıkaran İsviçre ise grubu üçüncü sırada tamamladı. Petkovic'in öğrencileri, en iyi üçüncüler arasına girmek için diğer gruplardaki maçların sonuçlarını bekleyecek.

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20/06/2021 21:09