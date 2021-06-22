Türkiye, 'Eurovision'a katılmak için görüşmelere başladı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye’nin Eurovision’a katılımı konusunda harekete geçtiklerini açıkladı. Bu durum vatandaşlarda heyecan uyandırdı, şimdiden hangi şarkıcının yarışmaya katılacağı merak konusu oldu.

'PUANLAMA SİSTEMİNDE HAKSIZLIK'

"Yarışmaya yeniden neden katılma kararı alındı?” sorusu kafalarda soru işareti yaratırken, gözler yeniden TRT’ye çevrildi. Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek 'Eurovision’dan çekilmişti.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision için görüşmelere başladıklarını açıkladı ve "Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem" dedi.

Eurovision Şarkı Yarışması 65 yıldır yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil oldu..

Bu habere tepkiniz:



22/06/2021 10:14