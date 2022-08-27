Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki ilk toplantı olumlu geçti

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan ilk toplantının olumlu geçtiğini belirtti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı.

Toplantı sonrasında bir gazeteye açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, toplantının olumlu geçtiğini söyledi.

Haavisto, "NATO Madrid Zirvesi'nden sonraki ilk toplantıydı ben katılmadım ama müzakerenin olumlu geçtiği bilgisini aldım." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı sayfasından yapılan yazılı açıklamada ise "Toplantıda, üç ülkenin temsilcileri, Madrid'de yapılan NATO zirvesiyle bağlantılı olarak imzalanan üçlü anlaşmanın uygulanmasını tartıştı. Toplantı, anlaşmanın takibine yönelik formları ve üç ülkenin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri tartışmak için bir fırsattı." değerlendirmesinde bulunuldu.

-NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'daki üçlü toplantıyı değerlendirdi

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı konusunda Türkiye ile oluşturulan üçlü mekanizma kapsamında bugün Finlandiya'da yapılan toplantıyı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kanada'yı ziyaretinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Finlandiya'da yapılan üçlü toplantı hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, NATO ülkelerinin liderlerinin haziran sonunda Madrid'deki zirvede tarihi bir karar alarak İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet ettiklerini hatırlattı.

Stoltenberg, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya'nın, iki ülkenin üyeliği için izlenecek yol konusunda üçlü bir muhtıra üzerinde uzlaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Buradaki unsurlardan biri Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın bir araya geleceği ve terörle mücadelede daha yakın çalışmalarını sağlayacak bir mekanizma oluşturmaktı. Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini anlamalıyız. Ayrıca konu terörizm olduğunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini de anlamalıyız. (Bugünkü) Toplantının yapılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de uzlaştığımız konuların devamını getirmelerini de memnuniyetle karşılıyorum."

İki ülkenin üyeliği için gerekli olan onay süreçlerinin NATO'nun modern tarihindeki en hızlı süreç olarak ilerlediğini kaydeden Stoltenberg, şu ana kadar 30 NATO müttefiki ülkenin 23'ünde onay sürecinin tamamlandığını belirtti.

Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına güçlü bir destek var. Katılım sürecini parlamentoların nihai onaylarıyla en kısa sürede sonuçlandırmak için tüm müttefiklerle sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- Arktik bölgesinin önemi artıyor

Stoltenberg, Kanada ziyaretini değerlendirirken de Arktik bölgesinin stratejik öneminin giderek arttığını, Rusya'nın kuzeydeki kabiliyetlerinin NATO için stratejik bir sınama olduğunu söyledi.

NATO'nun Arktik bölgesinde güçlü bir mevcudiyet bulundurması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "NATO ve Kanada için kuzeyin önemi giderek artıyor çünkü yeni üsler ve yeni silah sistemleriyle burada ciddi bir Rus askeri varlığı görüyoruz." dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau da son aylarda dünyadaki jeopolitik durumun değiştiğini, bu nedenle Rusya'nın giderek daha fazla büyük endişe konusu haline geldiğini ifade etti.

Trudeau, ülkesinin ABD ile oluşturduğu Kuzey Amerika Hava Savunma Teşkilatı (NORAD) kapsamındaki çalışmaları da NATO ile paylaştıklarını aktardı.

-Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliğine vardık

Bu arada Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi.

Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.

Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yetkililer toplantının başkent Helsinki'de yapıldığını duyurmuştu. Daha sonra bu bilgiyi düzelten Finli yetkililer toplantının Vantaa kentinde yapıldığını, güvenlik nedeniyle daha önce böyle bir açıklama yapıldığını kaydetti.

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27/08/2022 13:23