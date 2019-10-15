Türkiye, Fransa'dan Mutlu Döndü: 1-1

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında konuk olduğu Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanan ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıya kurtarışlarıyla milli kaleci Mert Günok damgasını vurdu. Ev sahibi Fransa 76. dakikada Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. Bu gole Türkiye, 82. dakikada Kaan Aynan ile yanıt verdi: 1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Stade de France

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Coman (Dk. 87 Ikone), Griezmann, Matuidi (Dk. 77 Lemar), Ben Yedder (Dk. 72 Giroud)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik (Dk. 53 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Ozan Tufan (Dk. 81 Cenk Tosun), İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 49 Hernandez, Dk. 81 Griezmann (Fransa), Dk. 85 Cenk Tosun, Dk. 87 Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci (Türkiye)

Goller: Dk. 76 Giroud (Fransa), Dk. 82 Kaan Ayhan

15/10/2019 08:46