Türkiye Futbol Futbol Federasyonu'ndan açıklama

Futbol Federasyonu, sezonun 2'nci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sistemini devreye alıyor.

Resmi siteden "Türk futbolunun marka değerinin artırılması ve kulüpler arasında adil rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstündedir. Bu doğrultuda göreve geldiğimiz ilk günden bu yana adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışıyla önemli projelere imza attık" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ''Trendyol Süper Lig kulüplerimizin VAR ve hakem kararlarına ilişkin Merkez Hakem Kurulu'na itiraz ve bilgi talebinde bulunmasının önünün açılması ve yaklaşık 10 milyon Avro yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız yarı otomatik ofsayt sistemi, futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak projelerimiz arasında yer almaktadır'' denildi.

Açıklamada ayrıca; ''Skor odaklı kısır çekişmeler ve hiçbir yere varmayan günlük tartışmalar yerine futbolumuzun gelecek vizyonuna odaklanan, tüm paydaşların 'ben' değil 'biz' diyebildiği bir düşünce anlayışı Türk futbolunu çok daha ileride taşıyacaktır'' ifadeleri de yer aldı.