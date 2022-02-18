Türkiye Futbolunda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

Spor Toto 1. Lig

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20 Şubat Pazar:

13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

21 Şubat Pazartesi:

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Mümin Özkasap)

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Adana)

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

19 Şubat Cumartesi:

13.00 Eskişehirspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Eskişehir Yeni)

13.00 Ankara Demirspor-Bucaspor 1928 (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Nazilli Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Nazilli İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Uşakspor-Tarsus İdman Yurdu (Uşak 1 Eylül)

13.00 Pendikspor-Isparta 32 (Pendik)

13.00 Kırklarelispor-Pazarspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa GAP)

Kırmızı Grup

19 Şubat Cumartesi:

13.00 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Sarıyer (Bayburt Genç Osman)

13.00 Sivas Belediyespor-Çorum FK (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Kahramanmaraşspor-Bodrumspor (7 Ocak)

13.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Serik İsmail Oğan)

13.00 Turgutluspor-Somaspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Ergene Velimeşespor-1461 Trabzon (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Diyarbekirspor-İnegölspor (Diyarbakır)

13.00 Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK (Zafer)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Adıyaman FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

TFF 3. Lig

1. Grup

19 Şubat Cumartesi:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Formül Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)

13.00 Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK (Batman Yeni Şehir)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Artvin Hopaspor (Dumlupınar)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi (Bolluca)

13.00 Kahta 02-Sancaktepe FK (Kahta İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Hendekspor-Karaman Belediyespor (Hendek Atatürk)

- 2. Grup

19 Şubat Cumartesi:

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Darıca İlçe)

13.00 Bitexen Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Çarşambaspor-Kızılcabölükspor (Çarşamba Şehir)

13.00 Yomraspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yomra İlçe)

13.00 52 Orduspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Ordu)

20 Şubat Pazar:

13.00 İskenderunspor-Bayrampaşaspor (İskenderun 5 Temmuz)

13.00 Kalecik FK-Siirt İl Özel İdaresi (Çubuk İlçe)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Hacettepe (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kuşadasıspor (Şile)

- 3. Grup

19 Şubat Cumartesi:

13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Çankaya FK (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Kardemir Karabükspor-Fethiyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20 Şubat Pazar:

12.30 Orduspor 1967-Karşıyaka (Yeni Ordu)

13.00 Criptoswaps Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Belediye Derincespor (Of İlçe)

13.00 Ceyhanspor-Modafen (Ceyhan İlçe)

13.00 İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor (Mersin)

13.00 Mardin 1969-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Mardin 21 Kasım)

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18/02/2022 09:59