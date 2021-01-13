Türkiye Futbolunda Yabancı sayısı 16'ya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yabancı sayısının 16'ya çıkarıldığını açıkladı. Maç kadrosunda 14 yabancı olabilecek...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasında yapılan değerlendirme toplantısı sonrası, Nihat Özdemir ve Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Mehmet Sepil, 28 Ocak'ta Kulüpler Birliği'nin yeni başkanını seçeceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig 'de sezonun ikinci yarısında yabancı sayısının 16'ya çıkarıldığını açıkladı.

Nihat Özdemir, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde, 2. yarıda uygulanmak üzere, 14 yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararı aldık. Bu ve benzerleri kararlar bir defaya mahsus alınmış kararlardır. Sıkışık takvimden dolayı bu kararı aldık. TFF, tüm ligleri oynatarak sonlandırmak için kulüplere her türlü desteği vermeye hazırdır. 35 kişilik listede bulunan 16 yabancının 14'ü maç kadrosunda yer alabilecek. Bu kararların hepsi 16 Mayıs 2021'e kadar geçerlidir" dedi.

Mehmet Sepil ise "Futbol sektörü pandemi sebebiyle henüz yardım alamadı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, yardım alacağımızı söyledi. Yabancı sayısının 2 artırılması istedik ve toplantıda karar alındı. 16 yabancı ile oynanması yönünde karar alındı" açıklamasında bulundu.

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13/01/2021 16:57