Türkiye-Galler maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 A grubu ikinci maçında Türkiye bu akşam Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek.

Grupta ilk maçında İtalya karşısında oynadığı kötü futbolla sahadan 3-0'lık skorla ayrılan A Milli takım bu akşam oynanacak Galler karşısında mutlak puan için sahaya çıkacak. Kaybetmemiz halinde ise EURO 2020 hayallerine veda etmemiz ise içten bile değil. İsviçre ile oynayacağımız maç öncesinde Milliler bu maçtan mutlak puan çıkarmak zorunda!

Türkiye-Galler maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında A Milli takımımız bu akşam Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta henüz puanı olmayan Milli takım bu akşam Galler karşısında 3 puan parolası ile sahaya çıkacak. Grupta ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalan Galler'de ise teknik direktör Rob Page yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı oluşturduğumuz Türkiye’ye sorun çıkaracak bir planımız var. Bunu sahaya koyacağız" açıklamasında bulundu. İşte maçın yayın bilgileri ve gruptaki son puan durumu

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Galler maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak olan Türkiye-Galler maçında Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Ozan, Hakan, İrfan Can, Cengiz, Burak.

Galler: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore.

2021'deki 8. maç

Milliler, Galler mücadelesiyle 2021 yılındaki sekizinci maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 7 maçta 4 galibiyet alan milliler, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 9 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç golsüz berabere bitti. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 kaybetti.

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16/06/2021 10:02