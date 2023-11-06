Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Spor Şurası ve Bilim Merkezi’nin açılış törenlerine katılmak üzere KKTC’ye geliyor

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC Spor Şurası ve Bilim Merkezi’nin açılış törenlerine katılmak üzere bu akşam KKTC’ye geliyor.

Sabah saatlerinde ilk olarak Şampiyon Melekler'in mezarlarını ziyaret edecek olan Bak, ardından Girne Acapulco Otel’de saat 10.00’da başlayacak Spor Şurası'nın açılış törenine katılacak.

Açılış töreninin ardından Çetinkaya Taksim Sahası’nda incelemelerde bulunacak Bak, saat 12.00’de gerçekleştirilecek Bilim Merkezi Açılış törenine katılacak.

Gelişim Merkezi’nde milli sporcularla bir araya gelecek Bak, “Yazarlık Atölyesine” katılan gençlerle tanışacak.

Öğleden sonra sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret edecek Osman Aşkın Bak, temasları çerçevesinde Güzelyurt Refika Öğretmen Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle akşam yemeği yiyecek.

Bak, temaslarını tamamlaması ardından akşam saatlerinde KKTC'den ayrılacak.