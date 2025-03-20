Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’den ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temaslarını tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i ziyaret etmişti.

Güvercinlik Spor Tesisi açılışına katılan, ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gençler ile iftar programında bir araya gelen Bak, Çetinkaya Taksim Sahası’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulunmuştu.