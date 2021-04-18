Türkiye günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

Koronavirüs vaka sayılarının günlerdir rekor kırdığı ülkemizde durum giderek vahim bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı 62 bin 606 vakanın ardından ardından Türkiye günlük vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yerleşti. İlk sırada 260 bin 778 vaka ile Hindistan, ikinci sırada ise 65 bin 749 vaka ile Brezilya yer aldı. Avrupa kıtası göz önüne alındığında ise Türkiye uzun süredir ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. 62 bin 606 yeni vakanın tespit edildiği ülkemiz dünya sıralamasında ürküten bir konumda yer alıyor.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları günlerdir rekor üstüne rekor kırıyor. 17 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2973'ü semptomatik olmak üzere toplam 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 288 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 608, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645'e yükseldi.

17 Nisan'da açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 260 bin 778 ile 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da görüldü. Hindistan'ı 65 bin 749 vaka ile Brezilya takip etti. Listede 3. sırada ise Türkiye yar aldı. Koronanın merkez üssü olarak kabul edilen ABD'de de 58 bin 665 vaka tespit edildi.

62 bin 606 yeni vakayla birlikte Türkiye, Avrupa'da yine zirvede yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla Fransa, Almanya ve Polanya takip etti.

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18/04/2021 10:10