Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu 79 yaşında vefat etti

Kızı Ebru Kantarcıoğlu, 79 yaşındaki eski güzelin yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Kalp yetmezliği vardı. Diz kapaklarında da sorun oluşunca ameliyat oldu. 4-5 yıl önce düşüp kalçasını kırınca vücut iyice yoruldu. En son arkadaşının evinde rahatsızlanmış, acile götürmüşler. 2-3 gün sonra bilinç tamamen gitti. İyiye gidiyordu ama vefat etti.”

Simla Kantarcıoğlu dün Büyükçekmece’deki Güzelce Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kasımpaşa-Kulaksız’daki aile mezarlığına defnedildi.