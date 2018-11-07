Türkiye Hak-İş Konfederasyonu tarafından Kamu-Sen üyelerine eğitim

Türkiye Hak-İş Konfederasyonu tarafından Kamu-Sen üyelerine yönelik “Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi” konulu eğitim düzenlenecek.

Kamu-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim yarın ve Cuma günü Kamu-Sen Binası eğitim salonunda yer alacak.

Eğitimlerde hedefin “Toplumsal Cinsiyet Algısı, Kapsamı ve Mobbing, Cinsiyet Eşitliği Alanında Uluslararası Referanslar, Sivil Toplum ve Sendikal Hayatta Sosyal Diyalog Mekanizmaları ve Kadın Temsili, Aktif Vatandaşlık, İş ve Aile Yaşamın Uyumlaştırılması, Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar ve İletişim Beceriler” konularında eğitim verilerek kadın üyeleri güçlendirmek olduğu belirtildi.

Eğitimler, Prof. Dr. Nuran Halise Belet, Yrd. Doç.Dr. Neşe Yıldız, Uzman Elif Yıldırım, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Kişisel Gelişim Uzmanı Rahim Aladağ, Av. Rukiye Demiryürek ve Av. Suna Amca tarafından verilecek.









