Türkiye Hakkari'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede köy ve mezralara ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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21/01/2024

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Türkiye Hakkari'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Alan köyüne ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı.

İş makineleri ile dağlık alanda kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede zorlu şartlarda çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu köye ulaşımı sağladı.

İhtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine gelmek isteyen köylüler, yolların açılmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

21/01/2024 13:31
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TAGS: Türkiye Hakkari’de kar kalınlığı 5 metreyi buldu
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