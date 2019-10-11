Türkiye Haklı Gerekçelerle Operasyon Yapıyor

DESTEK GELDİ: Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, eski müzakereci Ergün Olgun ve eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu’na destek belirtti. Açıklamalarda operasyonun haklı gerekçelerle yapıldığının altı çizildi

OLGUN: MEŞRU BİR HAREKAT: Eski müzakereci Ergün Olgun Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütüne karşı yapılan operasyonu desteklediğini ifade etti. Olgun, Türkiye’yi bölmek ve üniter bir devlet kurma amacında olan teröristlere karşı yapılan operasyonun desteklenmesi gerektiğini belirtti

ERTUĞRULOĞLU: AKINCI’NIN AÇIKLAMA YAPMAMASINI KINIYORUM: Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Türkiye’nin operasyonunu desteklediğini belirtti. Ertuğruloğlu, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştirerek “Akıncı’nın bu konu ile alakalı bir açıklamasını görmedim, bu kabul edilebilir bir şey değil” dedi

ÇAĞINER: TÜRK ULUSUNUN ARKASINDAYIZ: Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise Türkiye’nin kendi ulusal çıkarları için bu harekatı yapmak zorunda olduğunu ifade ederek, Barış Pınarı operasyonunun haklı bir girişim olduğuna vurgu yaptı

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı operasyonuna ülkenin çeşitli çevrelerinden destek mesajları geliyor. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, eski müzakereci Ergün Olgun, Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’nin başlattığı ve üçüncü gününe giren Barış Pınarı Operasyonuna destek belirtti.

Barış Pınarı operasyonunun Türkiye’nin sınır hattının teröristlerden temizlenmesi ve güvenli bölge oluşturulması noktasında önemli olduğu ifade edilen açıklamalarda Türk askerlerine destek mesajları geldi.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Türkiye’nin sınırlarından gelecek her türlü tehlikeye karşı kendisine güvenli bölge oluşturması noktasında operasyonun önemli olduğuna vurgu yaparken eski müzakereci Ergün Olgun, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumak maksatlı başlattığı operasyona destek belirtti.

Dışişleri eski bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Türkiye’nin haklı bir şekilde gerçekleştirmekte olduğu operasyonu desteklememek gibi bir düşünce olamayacağını ifade etti.

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu Türkiye’nin YPG’ye karşı başlattığı Barış Pınarı operasyonunu haklı gerekçeler ile yaptığını söyledi

Olgun: Meşru bir harekat

Eski müzakereci Ergün Olgun yaptığı açıklamada kesinlikle Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütüne karşı yapılan operasyonu desteklediğini ifade ederek Türkiye’yi bölmek ve üniter bir devlet kurma amacında olan teröristler karşı yapılan operasyonun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Dıştan gelen tehditlere karşı haklı olarak gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Olgun, uzun süredir var olan bu tehdidin bertaraf edilmesi için operasyonun başlatıldığını belirtti. Olgun, “Bu harekatı meşru bir harekat olarak görüyorum ve destekliyorum. Türkiye’ye operasyonunda başarılar diliyoruz. Meşru bir harekat olan bu harekatın Türkiye adına uluslararası hukuk açısında önleyici tedbir olma hakkı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu: Akıncı’nın açıklama yapmamasını kınıyorum

Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise Türkiye’nin operasyonunu desteklediğini belirtti. Anavatan Türkiye’nin haklı bir şekilde gerçekleştirmek olduğu harekatı desteklememek gibi bir düşüncenin olmayacağını belirten Ertuğruloğlu, böyle bir düşünce asla tasvip etmeyeceklerini belirtti.

“Mehmetçiğin arkasındayız. Zafer Türk milletimizin, Türkiyemizin olsun” diye konuşan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştirdi. Akıncı’nın bu konu ile alakaı bir açıklamasını görmediğini kaydeden Ertuğruloğlu, bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi.

Ertuğruloğlu, KKTC cumhurbaşkanının anavatanın haklı gerekçelerle gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatını destekleyici bir açıklama yapmamasını şiddetle kınadığını belirtti.

Çağıner: Bizler Türk ulusunun arkasındayız

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise yaptığı açıklamada Türkiye’nin kendi ulusal çıkarları için bu harekatı yapmak zorunda olduğunu ifade ederek, Barış Pınarı operasyonunun haklı bir girişim olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye’nin kendi sınırlarını korumak ve gelecek tehlikelere karşı önlem almak için böyle bir harekat başlattığını ifade eden Çağıner, “Bizler de Türk askerinin ve Türk ulusunun arkasındayız. Dualarımızla Türk askerine desteğimizi belirtmek isteriz” diye konuştu.

Serdaroğlu: Türkiye haklı gerekçelerle operasyon yapıyor

Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu Türkiye’nin YPG’ye karşı başlattığı Barış Pınarı operasyonunu haklı gerekçeler ile yaptığını söyledi. Serdaroğlu Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini amaçlayan operasyonun haklı gerekçelere sahip olduğunu belirtti.

Operasyon kapsamında PKK ve bölgedeki diğer terör örgütlerinin de temizleneceğini kaydeden Serdaroğlu “Kişisel olarak operasyonu destekliyorum” dedi.

11/10/2019 15:44