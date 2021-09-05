Türkiye hata yapmadı

Türk A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada bir gol bir asiste imza attı.

Victoria Stadı'nda oynanan ve TRT1'den naklen yayınlanan maçta Millilere galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'dan geldi. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Milliler, puanını 11'e yükseltti. Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak.

Cebelitarık sahaya; Coeling, Torrilla, Chipolina, Mouelhi, Britto, Sergeant, Wiseman, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan 11'iyle çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki Milliler ise; Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Mert, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin ilk dakikasında Efecan Karaca, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Enes Ünal, 4. dakikada kalecide takıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Milli Takım, 54. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Halil'in golünde asisti yapan Hakan Çalhanoğlu, 65. dakikada şık bir gole imza attı. Milliler, mücadelede farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Bir gol de Kenan Karaman'dan! Ay-yıldızlılar, 83. dakikada Kenan'ın ayağından bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0'la geçti.

Gruptaki diğer maçlarda Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti. Hollanda ise evinde Karadağ'ı 4-0 yendi.

Şenol Güneş'ten ikinci yarı başında 3 değişiklik

Cebelitarık karşısında ilk yarıda gol gelmemesi üzerine Şenol Güneş ikinci yarı başında üç değişiklik yaptı. Enes Ünal, Zeki Çelik ve Taylan Antalyalı'yı kenara alan Güneş, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu ve Kenan Karaman'ı oyuna sürdü.

Zeki'nin oyundan çıkmasıyla sol bekte maça başlayan Mert Müldür, sağ beke geçti. Sol bekte de Efecan Karaca görev yaptı.

Hakan Çalhanoğlu oyunu değiştirdi

Milli takımda ikinci yarı başında oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, Cebelitarık savunmasının kilidini açtı.

Halil Dervişoğlu'nun 54. dakikada attığı golde pası veren Hakan, 64. dakikada da ceza sahası dışından attığı golle oyunu değiştiren isim oldu.

Hakan'ın son dakikalarda bir şutu da direkten döndü.

Milli takım 4 maç sonra kazandı

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.

Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

Halil Dervişoğlu 2. golünü attı

Milli takımın Cebelitarık karşısında ilk golünü atan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 5. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu 61. maçında 14. golünü, Kenan Karaman da 27. maçında 6. golünü atmayı başardı.

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05/09/2021 08:52