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Türkiye Hentbol Milli Takımı, Kıbrıs Rum Kesimi İle Karşılaşacak

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18/01/2022

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Türkiye Hentbol Milli Takımı, Kıbrıs Rum Kesimi İle Karşılaşacak

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu ilk maçında yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.
İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırp hakem çifti Marko Boricic ve Dejan Markovic yönetecek.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Cumartesi günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak.
Tur atlayan takım ikinci ön eleme gruplarında mücadele edecek.

18/01/2022 12:43
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TAGS: Türkiye Hentbol Milli Takımı, Kıbrıs Rum Kesimi
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