Türkiye, Hırvatistan'a kaybetti

Karşılaşmaya etkili başlayan Hırvatistan, dış atışlardan Filipovic, pota altından ise Saric ve Zubac ile skor üretti. Hırvatistan, 3 sayılık atışlarda 8'de 0'la oynayan A Milli Takım karşısında ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen Hırvatistan, Saric'in 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 16-32. Alperen Şengün'ün basketleriyle toparlanmaya çalışan milli takıma Hezonja'nın peş peşe kaydettiği dış atışlarıyla yanıt veren ve farkı açan Hırvatistan, soyunma odasına 48-29 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Furkan Korkmaz'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle toparlanan Türkiye, 25. dakikada farkı tek hanelere çekti: 46-53. Ay-yıldızlılar, kalan bölümde iyi oyununu sürdürmesine rağmen Saric'i durdurmayı başaramadı ve son çeyreğe Hırvatistan'ın 66-55 üstünlüğüyle gidildi.

Dördüncü çeyrekte dış atışlardan kritik basketler bulan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, karşılaşmadan 84-71 galip ayrıldı ve FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Olimpiyat Elemeleri Statüsü

Basketbolda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 12 takım mücadele edecek.

Oyunlara ev sahibi Fransa'nın yanı sıra 2023 FIBA Dünya Kupası'ndan 7 takım doğrudan katılma hakkı kazanacak. Bu ülkelerin yanı sıra gelecek yıl düzenlenecek elemelerden 4 ekip daha 2024 Paris bileti alacak.