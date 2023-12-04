Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan son dakika deprem açıklaması

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04/12/2023

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Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan son dakika deprem açıklaması


Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "#Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

04/12/2023 10:02
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TAGS: Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan son dakika deprem açıklaması
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