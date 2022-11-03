Başbakan Ünal Üstel Türkiye ile 1 Milyar 97 milyon TL'lik ek anlaşma yapıldığını açıkladı.

Başbakan'ın açıklaması şöyle:

"Türkiye ile imzalanan ek protokol ile tarihi eser bakım ve onarımı için 28 milyon TL, eğitimde 3 milyon 800 bin TL ayrıldı, okulların alt yapısı tamamlanacak. Güvenlik alanında harcanmak üzere 15 milyon TL ayrıldı. Hava alanında yeni önlemler gerekecek. Bu alana harcanacak. Sağlık alanında harcanmak üzere 50 milyon TL katkı yapıldı. Özellikle kanser hastalarının ilaçlarına yönelik önemli bir kaynak elde etmiş olduk. Elektrik Kurumu’ndaki borç ödenmesi için 900 milyon TL kaynak yaratıldı. Toplamda 1 milyar 97 milyon TL bir kaynak yaratıldı. Bunun için ek bir protokol imzalanacak ve KKTC bütçesine katkı olarak aktarılacak

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03/11/2022 11:06