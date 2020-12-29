Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Truss da konuya ilişkin olarak, "İlişkilerimizin potansiyeli, gelecekte Türkiye’nin dinamizmi göz önünde bulundurulduğunda, Birleşik Krallık'ın global bir hizmet sağlayıcısı olduğu düşünüldüğünde çok da önemli olacaktır" dedi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması dolayısıyla düzenlenen tören, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi.

Pekcan, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla iki ülke arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğduğuna dikkati çekerek, bugün imzalanan anlaşmayla ülkeler arasında ikili bazda bir tercihli ticaret rejiminin tesis edileceğini belirtti.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan STA sayesinde, ikili ticaretin etkin ve sorunsuz bir şekilde devam edeceğini söyleyen Pekcan, "Bu anlaşma, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak. Firmalarımızın rekabetçi olduğumuz sektörlerde İngiltere'ye kolay ve sorunsuz bir biçimde ihracat yapabilmelerini garanti altına alacaktır" diye konuştu.

Pekcan, Birleşik Krallık'ın, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği'nden resmen ayrıldığını ve bu yıl sonuna kadar bir geçiş süreci öngörüldüğünü hatırlatarak, Türkiye olarak bu süreci yakından takip ettiklerini, oldukça yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.

Yıl boyunca hem AB hem de Birleşik Krallık makamlarıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini dile getiren Pekcan, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak temel amacımız, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nden kaynaklı ticari ilişkilerimize de halel getirmeden, Birleşik Krallık ile arzu ettiğimiz bir ticaret anlaşmasını imzalamak idi. Bugün itibarıyla amacımıza ulaşmış bulunuyoruz.

Anlaşmanın az sonra imzalanmasıyla birlikte, Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacaktır. Ticaretimiz her zamanki etkinliğiyle sürecek ve inanıyorum daha da gelişecektir. Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken, Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz."

"TÜM BELİRSİZLİKLER, HUKUKİ VE TEKNİK HANDİKAPLAR ORTADAN KALKTI"

Bakan Pekcan, bu noktaya gelmenin kolay olmadığını vurgulayarak, AB ve Birleşik Krallık arasında yürütülen müzakerelerdeki belirsizliklere rağmen Türkiye olarak uzun süredir Birleşik Krallık ile teknik düzeydeki müzakereleri sürdürdüklerini ve üst düzeyde pek çok temas gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bir taraftan da AB makamlarıyla süreçle ilgili istişarelere davam ettiklerini anlatan Pekcan, Türkiye açısından çok yönlü bir ticaret diplomasisi süreci yaşandığını söyledi.

Pekcan, nihayetinde Türkiye olarak Birleşik Krallık ile taslak anlaşmayı imzaya hazır hale getirdiklerini belirterek, "Artık yıl tamamlanmak üzereyken ve geçiş süreci dolmak üzereyken, Birleşik Krallık ve AB arasında anlaşma sağlanmasıyla ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması noktasında tüm belirsizlikler ve tüm hukuki ve teknik engeller de ortadan kalkmış oldu. Biz de bu çerçevede bugün itibarıyla Birleşik Krallık ile anlaşmamızı imzalayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TÜM SANAYİ VE TARIM ÜRÜNLERİNİ İÇERİYOR"

Pekcan, "Bugün iş insanlarımızın beklentilerini karşılamanın ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Taraflar olarak 'tarifesiz' STA hedeflemiştik, bu gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor" diye konuştu.

"ANLAŞMA 1 OCAK 2021 TARİHİNDE DEVREYE GİRECEK"

Bakan Pekcan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ocak 2021 tarihinde devreye gireceğini ve hiçbir süre kaybının olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.

STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur."

BİRLEŞİK KRALLIK ULUSLARARASI TİCARET BAKANI TRUSS: İLİŞKİLERİMİZİN POTANSİYELİ ÇOK DA ÖNEMLİ OLACAKTIR

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Serbest ticaret anlaşmasını imzaladıkları için çok büyük memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Truss, “Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık dünyanın karşılaştığı zorlu koşullar karşısında bir araya gelmektedir” İfadesini kullandı.

Bakan Truss, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin daha da güvenli bir şekilde artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Truss, “Biz özellikle hizmetleri de kapsayacak çok daha iddialı genişletilmiş bir anlaşma yolunda hazırlık yapıyoruz. Bu anlamda hem ürünlerden, araçlardan, diğer sektörlere kadar iki ticaret ülkesi olarak çok daha hızlı bir şekilde hizmetler alanında da, teknoloji ticaretinde de büyük ivmeler kazabileceğimize inanıyorum” yorumunu yaptı.

Özellikle finans ve biyoteknoloji alanında birçok şeyi gerçekleştirilebileceğine inandığını belirten Bakan Truss, “İlişkilerimizin potansiyeli, özellikle de gelecekte Türkiye’nin dinamizmi göz önünde bulundurulduğunda, Birleşik Krallık'ın global anlamda bir hizmet sağlayıcısı olduğu düşünüldüğünde çok da önemli olacaktır. Bu bağlamda malların ticareti açısından, hem demir çelik hem de otomotiv alanında, hem de tedarik zincirlerinin geliştirilmesi anlamında önem arz etmektedir” dedi.

Birleşik Krallık tüketicileri için Türkiye’de üretilmiş olan beyaz eşyalar da dahil, kaliteli ürünleri almalarının mümkün olacağının altını çizen Bakan Truss, “Bunun dışında tarım ürünlerinde de tüketicilerin düzgün fiyatlar ile düzgün ürünleri alması konusunda da büyük katkı sağlayacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Truss, “Birleşik Krallık'ın 62 ülke ve Avrupa Birliği (AB) ile de yaptığı ticaret anlaşmaları kapsamında, biz sadece ticarete ivme kazandırmıyoruz, büyümeyi de hedefliyoruz. Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık arasında işbirliğine yeni sayfa açtık” ifadelerini kullandı.

TİM BAŞKANI GÜLLE: BİRLEŞİK KRALLIK İLE TİCARETİMİZDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLANGICININ ARİFESİNDEYİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin, "Kazan-kazan modeli çerçevesinde, Birleşik Krallık ile ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz" ifadesini kullandı.

Gülle yazılı açıklamasında, ihracatçılar olarak, Türkiye'nin önemli ihraç pazarlarından olan Birleşik Krallık'ın Brexit sürecini başından beri büyük bir dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Birleşik Krallık'ın, 2019 yılında 10,8 milyar dolarla en çok ihracat gerçekleştirilen 2'inci ülke olduğuna dikkati çeken Gülle, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aynı zamanda yaklaşık 5,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğimiz bir ticaret partnerimiz. Yani Birleşik Krallık'a ithalatımızın yaklaşık 2 katı kadar ihracat yapıyoruz.

Bu yıl Birleşik Krallık'a otomotiv sektöründe 2 milyar doların üzerinde, hazır giyim, elektrik-elektronik ve mücevher sektörlerinde ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik.

Bunun yanında, Birleşik Krallık, elektrik-elektronik ve mücevher sektörlerimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olarak büyük önem taşıyan bir pazar. Bu sebeple Brexit süreci ve sonrası, sürekli gündemimizde yer aldı."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMAMIZDAN SONRA EN ÖNEMLİ ANLAŞMAMIZ OLACAK"

Gülle, Ticaret Bakanlığı'nın süreçle ilgili olarak anbean bilgilendirme yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun gayret ve mekik diplomasisi faaliyetleriyle müzakereler kararlılıkla sürdürüldü ve sonuç olarak Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın dün müjdesini verdiği serbest ticaret anlaşması haberini aldık. Kazan-kazan modeli çerçevesinde, Birleşik Krallık ile ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz. Dünyada ticaret bloklarının yeniden şekillendiği ve yakından tedarik eğiliminin hız kazandığı bu süreçte, oldukça anlamlı bir işbirliğine imza atıyoruz."

Serbest ticaret anlaşmasının, Gümrük Birliği anlaşmasından sonra en önemli anlaşma olacağına vurgu yapan Gülle, "Türkiye-Birleşik Krallık serbest ticaret anlaşmasında, Türk ihracatçısının hakları sonuna kadar savunulmuş ve serbest ticaretin devamı esas kılınmıştır. Anlaşma ile Birleşik Krallık'a olan ihracatımızdaki olası engellerin de böylelikle önüne geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gülle, anlaşmanın iki yıl içerisinde dijital hizmetler de dahil olmak üzere hizmetleri ve tarımla ilgili daha kapsamlı düzenlemeleri içerecek şekilde tekrar görüşüleceğini belirterek bunun da önemli bir adım olduğunu bildirdi.

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29/12/2020 20:53