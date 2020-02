Türkiye ile gerilim, bir şey kazandırmaz

Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan, Kıbrıs konusunda gelinen süreçte artık oyunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. “Aynı yolu yürüyenler farklı noktalara varamaz” açıklaması yapan Tümerkan, Maraş sürecinde atılacak rasyonel adımlarla oyunun değiştirilebileceğini belirtti.

Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi bu sabah Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programında Maraş açılımı ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cenevre ve Crans Montana’da harita ve toprak konularında attığı adımlarla oyunu değiştirdiğini kaydeden Tümerkan, Maraş konusunun da böyle bir etki yaratabileceğini söyledi.

Tümerkan, Maraş’ta atılacak adımların uluslararası hukuk çerçevesinde ve tüm paydaşların da katılacağı bir ortamda şekillendirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Maraş’ta hak sahiplerini de sürecin içerine alarak uluslararası hukuk çerçevesinde bir adım atılması durumunda bu girişimin başarılı olacağını söyledi.

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ise Maraş açılımının uluslararası hukuk çerçevesinde kalmasıyla ancak bir yere varacağını söyleyerek Maraş’ın bundan sonraki dönemde oyunu değiştirebilecek önemli bir argüman olduğunu belirtti. Ekmekçi, hafta sonunda yapılan Maraş ile ilgili toplantıda yapılan konuşmalarda uluslararası hukuk içerisinde kalınacağının altının çizilmesinin önemli bir konu olduğunu belirtti.

Ekmekçi, Kıbrıs konusunda devam eden bir statüko olduğunu kaydederek yakın zamanda Kıbrıs konusunda müzakere süreci ile ilgili masanın kurulmasının mümkün olmadığını söyledi. Ekmekçi, Maraş tartışmaları ve Doğu Akdeniz’de atılan adımların mevcut sürer durumu ve sıkıntılı süreci harekete geçirebileceğini belirtti.

“Uluslararası zemin çok önemli”

Tümerkan sözlerini şöyle devam ettirdi: “Maraş ile ilgili her ne yapılacaksa uluslararası hukuk çerçevede yapılması gerekliliği biliniyor. Zaten bu da yetkililerce ifade ediliyor. ‘Federal çözüm noktasında ısrarımıza devam edelim’ ama bu bizi bir yere götürmeyecek. Aynı yolu yürürseniz farklı yere varamazsınız. Kırk yılı aşkın bir süredir, federal çözüm arayışlarında bir yer varılamadı. En son 2017 yılında Crans Montona’da son bir deneme yapıldı, Türk tarafı sonuç alınması için gereken her neyse onu yaptı ancak Rum liderin Kıbrıslı Türklerle yetki paylaşımına hazır olmadıklarını söylemesiyle bu son deneme de başarısızlıkla sonuçlandı. Gelinen noktada Kıbrıs konusunda şok etkisi yaratacak adımlar atmanız gerek. Maraş konusunda bir çalışma başlatıldı bu önemli. Elbette ki bu çalışmanın sonunda tüm paydaşların da katıldığı son bir çalışma yapılması gerekecek. Önemli olan bu çalışmaların devamını sağlamaktır.”

“Gerilim bir sonuçtur, öncesine bakmak gerek”

Tümerkan şöyle devam etti:

“Türkiye ile KKTC arasında yaşanan gerilim bir sonuçtur. Bu xuruma nasıl gelindiğine bakmak lazımdır. Bu süreç neden ve nasıl buralara geldi. Meselelere doğru teşhis koymazsanız doğru çözümler üretemezsiniz. Sonuca bakarak yorum yapma kolaycılığına kaçınmamalı. The Guardian gazetesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bir demeci çıktı. Bu demeci gazetede çıktığı şekliyle acaba kaç kişi okudu? Ben çok kişinin okuduğunu düşünmüyorum. Röportaj 6 Şubat günü yayınlandı. 8 Şubat’ta Türkiye’den tepkiler gelmeye başladı. 9 Şubat günü Cumhurbaşkanı Akıncı The Guardian’da yer alan sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı. 10 Şubat günü ise Cumhurbaşkanlığı bize Türkçe metni ve İngilizce ses kaydını gönderdi. Bakıyoruz ki The Guardian’da yer alan ifadelerle tam metin çözüm arasında farklar var. Peki Akıncı neden ilk günden gazetede çıkan metnin kendi söylediklerini yansıtmağı yönünde bir açıklama yapmayıp 4 gün bekledi? Belli ki burada başka bir amacı vardı. Tabi ki tam metni okuyan kişiler Akıncı’ya dönük yapılan eleştirilere anlam vermekte zorlandı. Halbuki The Guardian’daki yayına baksalar nedeni anlayacaklardı. Keşke Cumhurbaşkanı ilk günden çıkıp düzeltme yapsaydı ama yapmadı. Sonuçta Akıncı, ilk günlerde marjinal kesimlerin kendisine dönük var olan sempatisini perçinlemeyi tercih etti. Daha sonra ise metni yayınlayarak nasıl olsa orijinal metni okuyan az düşüncesi ile geriye kalan kesimlerinden de desteğini almaya çalıştı. Olacak iş değil Türkiye ile gerilim Kıbrıs Türküne hiçbir şey kazandırmaz. Meseleleri dediğim gibi ortaya çıkan sonuç üzerinden değil neden bu sonuca gelindiği üzerinden tartışmalıyız.

Her konuda biz sonucu tartışıyoruz. Maraş konusunda da bu var. Maraş konusunun başarıya ulaşabilmesi için en son aşamada tüm paydaşların konunun içinde olması gerekecek. Mal sahipleri kimse onlar. Bunların da gelip sürece dahil olması gerekecek. Ancak bu şekilde sürecin başarı şansı artar. Eğer gelmezlerse bu süreç işlemez.

Vakıfların da başka iddiası varsa o da uluslararası hukuk içerisinde hakkını arayabilir. Yapılan çalışma hazırlık çalışması olarak değerlendirilmelidir ve devam etmelidir. ”

“Biz Türkiye ile kavga edip kendimiz harap olursak bizim bir etkimiz kalmayacak”

“Kıbrıs konusunda karşı taraf hiçbir şeyi bizimle paylaşmayı istemiyor. Bizimle bir şeyi paylaşmak istese Annan Planı sürecinde ya da Crans Montana’da paylaşırdı.

Crans Montana’da Rum Lider Nikos Anastasiadis’in müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu Rumlar da söylüyor. Artık herkes bunu görüyor. Kıbrıs Türk tarafının açılımları süreci çözüm noktasına götürdü ama Rum Lider çözümü engelledi. Türkiye çözüm konusunda Annan Planı sürecinde olsun, Crans Montana’da olsun üzerine düşüne fazlası ile yaptı. Gelin görün ki çözüm konusunda gereğinden fazlasını yapan Türkiye bugün Cumhurbaşkanının yaptığı son açıklamalar sonrasında sanki Kıbrıs’ta ilhak politikası güdüyor diye tartışılmaya başlandı. Halbuki, Türkiye’nin böyle bir politikası yok. Geline aşamada büyük resme dikkatle bakmak lazım. Doğu Akdeniz’de çok ciddi bir kavga var.

Doğu Akdeniz’de ciddi bir it dalaşı var. Tüm dünya ülkeleri burada. Türkiye’yi oyun dışında bırakmak istiyorlar. Türkiye ile Kıbrıs Türkü arasındaki bağları koparmak istiyorlar. Buna dikkat etmek, bu oyuna gelmemek lazım. Bu süreçte Kıbrıs Türkü ile Türkiye bir birine daha sıkı bağlanmak zorunda. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin elini güçlendiren unsurlardan biri Kıbrıs Türk tarafının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarıdır. Kıbrıs Türk tarafı Türkiye’den bu haklarını korumasını istedi. Bizim işbirliğimiz bu bölgedeki oyunda güçlü olmamız için en önemli unsurdur. Biz Türkiye ile kavga edip kendimiz harap olursak bizim bir etkimiz kalmayacak. Zaten dış güçlerin de istediği budur. Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasındaki bağları koparmak istiyorlar. Böylece Türkiye’yi de daha fazla köşeye sıkıştırabileceklerini düşünüyorlar. Bu oyuna gelinmemelidir.

Kıbrıs konusunda Akıncı’nın ısrarlı tutumu nedeniyle 2017 yılında Kıbrıs Konferansının İsviçre’de toplanması noktasına kadar gelindi. Ancak konferansın önünü açacak diye Cumhurbaşkanı Akıncı müzakere masasında elinde ne varsa karşılık almadan masaya koydu. Sonuçta haritaya karşılık siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık alınamadı. Bu bir hataydı.

Anastasiadis hiçbir şey kabul etmeden bizim her şeyimizi gördü. Harita dahil. Müzakere edecek bir şey kalmadı artık. Biz meseleleri iyi tartışmalıyız. Oynanan oyunu iyi takip etmeliyiz. Varlığımızı sürdürmemiz Türkiye ile var olan ilişkilerimizi en üst noktada tutmamıza bağlıdır.”

“Yeniden Game Changer olabiliriz”

“Crans Montana süreci sonrasında Akıncı birçok değişik açıklama yaptı. Önce “Bizim nesil bu işi başaramadı” dedi. Sonra 20 Temmuz 2017’de tören alanındaki konuşmasında AB içinde iki devletten söz etti. Bu konuşmasından yaklaşık dört ay sonra bu kez 15 Kasım törenlerinde yaptığı konuşmasında Guterres Çerçevesi’nin stratejik bir anlaşma olarak imzalanması çağrısı yaptı. Dört ayda ne değişti ki Akıncı böyle bir çağrı yaptı. İşte Türkiye ile ilişkilerde kopuş orada başladı.

Geldiğimiz noktada Kıbrıs Türkleri arasında “Biz hiçbir şey yapamayız” diye bir inanış var. Bu doğru değildir. Akıncı Cenevre’de Game Changer oldu. Karşılığını almadan haritayı vererek oyunu değiştirdi. Crans Montana’da da toprak oranlarında oynayarak oyunu değiştirdi. Kıbrıs Konferansının toplanmasını sağladı. Ama orada ortaya çıkan sonucu doğru okuyup adımlar atmaktan kaçındı. Biz de oyun kurucu dedik kendisine. Biz Kıbrıslı Türkler ve Türk tarafı uyum içinde bundan sonra da atacağımız adımlarla oyunu değiştirebiliriz. Doğru politikalarla ve Türkiye ile uyum içinde çalışarak oyunu değiştirebiliriz.”

Ekmekçi: “Maraş konusunda aslolan uluslararası hukuk”

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Maraş konusunda ne yapılırsa yapılsın önemli olanın atılacak adımların uluslararası çerçevede atılması olduğunu söyledi. Ekmekçi şöyle devam etti: “Devam eden bir statüko var ve masanın kurulması mümkün değil. Bu Maraş tartışmaları ve Doğu Akdeniz’de atılan adımlar mevcut sürer durumu ve sıkıntılı süreci bir harekete çevirebilir. Maraş açılımı sürecinde gördüğüm kadar uluslararası hukuk gözetiliyor. Önemli olan budur. Biri fazla milliyetçilik yaptı diğeri fazla federasyonculuk yapması beni ilgilendirmez. Ben bu olayın uluslararası hukuk içerisinde bulunmasına bakarım.

Maraş konusunda birçok şey konuşulabilir asıl olan uluslararası hukuk içerisinde atılacak adımlardır.

Kıbrıs konusunda Crans Montana sürecinde Anastasiadis’i suçladığımızda bize kızanlar şimdi Gazeteci Makarios Druşotis’in Anastasiadis’i suçlayıcı yazılarını paylaşıyor.

Zirvelerde Akıncı’nın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Akıncı’nın esas pişman olduğu nokta “bizim nesil bunu başaramadı” demesidir. Akıncı siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunda ilerleme sağlamadan haritayı vererek hata yaptı. Kıbrıs konusunda gelinen konakta siz statükoyu yerinden oynatmadan bir şey değişmeyecek. Maraş olayına bu gözle bakmak lazım”

17/02/2020 14:57