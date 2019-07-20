Türkiye ile Güney Kıbrıs’tan Aynı Bölgede Deniz Tatbikatları İddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye ile Güney Kıbrıs’ın aynı bölgede deniz tatbikatları yapacaklarını ilan ettikleri iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “9’uncu Parseldeki Gerilim Kırmızıda- Lefkoşa ve Ankara Aynı Bölgede Deniz Tatbikatları İlan Ediyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin, Rum kesiminin aynı bölgeyi deniz tatbikatları için hali hazırda bağlamış olmasına rağmen, kendisinin de Rum tarafının Navtex’inin taahhüdünün bir kısmını kapsayan bir bölgede, deniz tatbikatları yapacağını ilan ettiğini öne sürdü.

Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs’ın güneyindeki büyük bir deniz bölgesini, deniz tatbikatları yapmak amacıyla, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 20, 22, 23, 24, 30 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri için bağladığını yazan gazete, genellikle bu tarz tatbikatların başka ülkelerle işbirliği içerisinde yapıldığına da işaret etti.

Bağlanan deniz bölgesinin Rum Yönetiminin tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 8, 9, 3 ve 12’inci parsellerin bölümlerini kapsadığını kaydeden gazete, öte yandan Barbaros araştırma gemisinin ise 1 Mayıs-19 Temmuz tarihleri arasında sismografik araştırmalar için 8’inci parselde bulunduğunu ileri sürdü.

Haberde, Türkiye’nin “çatışma ve muhtemelen sıcak bir olay yaşanmasına ilişkin isteğine işaret eden kışkırtıcı bir hareketle, deniz kuvvetlerinin 20, 24, 26 ve 29 Temmuz ile 8 Ağustos tarihlerinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hali hazırda tatbikatlar için bağladığı bir alanı kapsayan bir bölgede (9’uncu parselin bir bölümü) yasadışı tatbikatlar yapacağını duyurduğu” da öne sürüldü.

Haber, bugün (20 Temmzu) ve 24 Temmuz gibi bazı tatbikat tarihlerinin çakıştığına da işaret etti.

Rum Yönetimi’nin ayrıca, Greko Burnu’nun güneybatısında bulunan ve sözde Rum MEB’indeki 2 ve 3 numaralı parsellerin bölümlerini kapsayan bir bölgeyi deniz tatbikatları için başladığı da belirtildi.

Barbaros gemisiyle ilgili olarak ise, Türk Navtex’inin geçerlilik süresinin dün sona erdiğini bunun uzatılmadığını ifade eden gazete, ancak geminin bölgede kaldığını iddialarına ekledi.

Haberde, konuyla ilgili bir haritaya da yer verildi.