Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları kapatıldı

ads
01/03/2020

ads
ads
Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları kapatıldı

Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapıları geçici olarak kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce, Türkiye ile Irak arasındaki kara sınır kapılarının geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ile kara sınır kapılarımız geçici olarak araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Taşımacılarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

01/03/2020 10:47
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Türkiye, Irak, kara sınır kapıları, haber
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.