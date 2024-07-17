Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

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17/07/2024

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Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

 Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" 5 Haziran 2024'te Ankara'da imzalanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre, taraflar, aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin sürdürülmesi hususunda anlaştı.

17/07/2024 09:14
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TAGS: Türkiye, KKTC, Resmi Gazete
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