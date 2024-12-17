Türkiye ile KKTC Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Protokolü Onaylandı

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17/12/2024

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Türkiye ile KKTC Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Protokolü Onaylandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından imzalanan milletlerarası anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer aldı.

Türkiye ile KKTC arasında 19 Ocak’ta Lefkoşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol”ün onaylanmasına karar verildi.

Söz konusu anlaşma ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin her iki ülke halkının refahını artıracak şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

Protokolün ekinde “Türkiye-KKTC Ticari ve Ekonomik İşbirliği Eylem Planı” yer aldı.

İşte protokolün detayları

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