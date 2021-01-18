Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantılar yeniden başlıyor

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi.

ads
18/01/2021

ads
Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantılar yeniden başlıyor

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

18/01/2021 12:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Türkiye, Yunanistan, nasa
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.